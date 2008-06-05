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Мебель каталог  
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שלישי 23.08.16 2:02

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מחבר הודעה       NAKIM      
Мебель каталог
אורח
הודעהפורסם: שישי 23.06.17 3:15    נושא ההודעה: Мебель каталог
Существует особая категория мебели, которую предлагают магазины мягкой мебели - офисная. Офисные диваны и кресла отличаются от моделей для дома внешним видом, качеством обивки, конструкцией. Правильно подобранная офисная мебель улучшит качество труда сотрудников, позволит принять на высшем уровне деловых партнеров и клиентов, создаст благоприятную атмосферу в помещении.
Сейчас, наверное, каждый магазин мягкой мебели в Москве предлагает различные варианты офисной мебели, основной чертой которой является надежность и долговечность. Несмотря на активную эксплуатацию, диваны и кресла должны иметь срок службы около десяти лет. Такой длительный срок достигается с помощью прочного каркаса и качественной обивочной ткани.
Обивка офисной мягкой мебели может подвергаться воздействию повышенной температуры и воздействию жидкостей (в офисах очень часты случаи проливания на мебель кофе или чая, также сотрудники и посетители любят ставить на подлокотники горячие кружки). Поинтересуйтесь качеством обивки и наполнителя дивана, посетив магазин мягкой мебели. Москва - средоточие офисов и бизнес-центров, их грамотная обстановка поможет в ведении бизнеса.


http://pronews24.ru/


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חשיפה בלעדית של נקים: ההונאה הגדולה של בכירי מערכת המשפט מסביב לגירושים של יהודים?!
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