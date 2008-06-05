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שלישי 23.08.16 2:02

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שישי 05.08.16 17:32

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שני 04.07.16 12:13

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מחבר הודעה       NAKIM      
Мебель каталог
אורח
הודעהפורסם: שני 19.06.17 18:31    נושא ההודעה: Мебель каталог
Один из важных параметров, на который обращают внимание при покупке кровати, это ее конструкция. Чтобы купить кровать в Москве недорого и с превосходным качеством, нужно знать, какая конструкция рамы кровати наиболее предпочтительна.
Одна из самых популярных - когда к спинкам опоры прикреплены детали каркасной основы. Две панели расположены на спинках опоры на торцах кровати и в нижней части конструкции. Второй вариант сборки - когда соединяют четыре панели и образуют каркас из них. К каркасу с двух сторон крепят спинки, в углах этой конструкции прикрепляют ножки.
На каркас укладывают раму, которая служит основой для матраса и состоит из реек. От размеров и материала изготовления реек зависит, насколько прочной и долговечной будет кровать. Купить недорого и в отличном качестве кровати предлагаем в нашем магазине, где можно выбрать несколько вариантов изготовления рам. Кроме рам из гибких пород древесины, можно приобрести модели с многослойными рейками, обеспечивающими упругость кровати, а значит, правильное положение человека во время сна.
Самый современный вид рам - пружинный, в них есть возможность регулировки жесткости пружин и угла подъема отдельных секций.


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חשיפה בלעדית של נקים: ההונאה הגדולה של בכירי מערכת המשפט מסביב לגירושים של יהודים?!
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