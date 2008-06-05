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פורסם: ראשון 04.06.17 22:56 נושא ההודעה: Мебель каталог

Между тем, если правильно скомпоновать элементы декора и мебель, гостиная приобретет привлекательный вид, а единство ее стиля подчеркнет художественный вкус владельца.

Специалисты советуют для гостиных подбирать картины с изображением цветов, природы, экзотических южных стран, моря. Морской пейзаж будет способствовать визуальному увеличению пространства, к тому же, картины с морской тематикой помогают лучше расслабиться и отдохнуть. Конечно, сначала нужно купить мебель в гостиную, а потом приступать к подбору аксессуаров и элементов декора.





Официальный сайт: Очень часто мебель для гостиных превращается в собрание ненужных вещей, выставленных на всеобщее обозрение. В шкафах-витринах владельцы стремятся разместить как можно больше предметов, напоминающих о приятном путешествии, подаренные безделушки, рамки с фотографиями, предметы антиквариата. Для украшения комнаты на стенах размещаются картины, не гармонирующие друг с другом и с общим стилем помещения. Несомненно, все предметы дороги для памяти и вызывают приятные воспоминания, но без правильного подбора и размещения они сводят на нет старания владельцев придать интерьеру привлекательность и оригинальность.Между тем, если правильно скомпоновать элементы декора и мебель, гостиная приобретет привлекательный вид, а единство ее стиля подчеркнет художественный вкус владельца.Специалисты советуют для гостиных подбирать картины с изображением цветов, природы, экзотических южных стран, моря. Морской пейзаж будет способствовать визуальному увеличению пространства, к тому же, картины с морской тематикой помогают лучше расслабиться и отдохнуть. Конечно, сначала нужно купить мебель в гостиную, а потом приступать к подбору аксессуаров и элементов декора.Официальный сайт: http://1stbest.info/ חזרה למעלה

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