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מחבר הודעה       NAKIM      
Мебель каталог
אורח
הודעהפורסם: ראשון 04.06.17 22:56    נושא ההודעה: Мебель каталог
Очень часто мебель для гостиных превращается в собрание ненужных вещей, выставленных на всеобщее обозрение. В шкафах-витринах владельцы стремятся разместить как можно больше предметов, напоминающих о приятном путешествии, подаренные безделушки, рамки с фотографиями, предметы антиквариата. Для украшения комнаты на стенах размещаются картины, не гармонирующие друг с другом и с общим стилем помещения. Несомненно, все предметы дороги для памяти и вызывают приятные воспоминания, но без правильного подбора и размещения они сводят на нет старания владельцев придать интерьеру привлекательность и оригинальность.
Между тем, если правильно скомпоновать элементы декора и мебель, гостиная приобретет привлекательный вид, а единство ее стиля подчеркнет художественный вкус владельца.
Специалисты советуют для гостиных подбирать картины с изображением цветов, природы, экзотических южных стран, моря. Морской пейзаж будет способствовать визуальному увеличению пространства, к тому же, картины с морской тематикой помогают лучше расслабиться и отдохнуть. Конечно, сначала нужно купить мебель в гостиную, а потом приступать к подбору аксессуаров и элементов декора.


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