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מחבר הודעה       NAKIM      
мебель официальный сайт
אורח
הודעהפורסם: שלישי 25.04.17 7:09    נושא ההודעה: мебель официальный сайт
Отдохнуть после трудного дня и провести приятные минутки в кругу семьи помогает нам мягкая мебель. Москва благодаря изобилию мебельных магазинов дает возможность приобрести мебель на любой вкус и достаток. Самой престижной считается кожаная мягкая мебель, цены на которую намного выше, чем на обычную. Если выбор все же остановился именно на этой мебели, стоит разобраться в ее достоинствах и недостатках.
Достоинства мебели с кожаной обивкой:
- солидный вид и возможность для владельца подчеркнуть свое благосостояние и респектабельность;
- беспроблемный уход в случае попадания на диван различных жидкостей;
- диваны с кожаной обивкой не накапливают пыль, а значит, безопасны для людей, страдающих аллергией.
Недостатки:
- высокая цена дивана. Иногда, чтобы ее снизить заменяют натуральную кожу на искусственную;
- домашние питомцы когтями могут испортить обивку без возможности ее ремонта;
- неприятные ощущения во время лежания на диване без одежды. Иногда владельцы накрывают диван покрывалом, но на кожаной поверхности оно не удерживается и постоянно соскальзывает.
Поэтому перед покупкой полистайте каталог мягкой мебели, взвесьте все "за" и "против" покупки кожаного дивана.


Официальный сайт: Мебель

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