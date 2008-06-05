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сайт мебели  
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מחבר הודעה       NAKIM      
сайт мебели
אורח
הודעהפורסם: שלישי 25.04.17 6:46    נושא ההודעה: сайт мебели
Приобретая мебель для гостиной, которая не отличается большими размерами, нужно заранее продумать, какой она будет. Ведь в маленьком помещении даже красивая и удобная мебель может казаться очень громоздкой и лишней, мешать передвижению по комнате. Чтобы зрительно увеличить размеры гостиной, на стене возле окна располагают большое зеркало: комната станет не только больше, но и светлее.
Современная мебель для гостиной доступна в различной цветовой гамме, поэтому лучше выбрать мебель светлых тонов. Это требование касается как мягкой мебели, так и корпусной. Экономят место шкафы-купе, в которых можно хранить множество различных вещей. Фасады шкафа могут быть украшены рисунками в стиле интерьера гостиной, каталог мебели для гостиной, имеющийся в наличии у продавца, поможет выбрать подходящий рисунок, определиться с размерами и функциональными особенностями шкафа. Диван и кресла светлого цвета будут смотреться очень элегантно, но нужно не забывать о том, что светлая мебель требует более тщательного ухода. Поэтому при покупке мягкой мебели подбирайте обивку, устойчивую к загрязнениям и легко поддающуюся чистке своими силами, без привлечения специалистов.


Официальный сайт: Мебель

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